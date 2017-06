Граждане Катара выступают с заявлениями о верности эмиру в условиях кризиса

ДОХА (Катар), 21 июн — РИА Новости. Различные социальные группы в условиях острого внешнеполитического кризиса вокруг Катара выступают с заявлениями о верности эмиру Тамиму бин Хамад бин Халифа Аль Тани, передает корреспондент РИА Новости.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.

Так, местные газеты опубликовали специальный пресс-релиз местного бедуинского племени Аль Мурра (Al Murra) о том, что племя "обновляет свой мандат полной и абсолютной преданности военным Катара и его эмиру как в процветании, так и в трудностях".

Кроме того, к открытию Катарской художественной выставки, в которой принимает участие 60 местных художников, было подготовлено большие настенные граффити с надписью Loyalty and Obedience to you, Tamim ("Лояльность и послушание тебе, Тамим"). По словам президента Катарского общества изобразительных искусств, этими граффити "катарские художники и посетители выставки хотят подчеркнуть свою преданность эмиру, так как и он всегда поддерживал культуру и художников".

Ранее глава МИД страны Мухаммед бен Абдель Рахман аль Тани заявил, что если объявившие Катару бойкот страны ставят своей целью поменять власть в эмирате, то это является вмешательством в его внутренние дела и нарушением международного права.