В правительстве Британии не видят преград для переговоров о коалиции

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Преград для переговоров Консервативной партии Великобритании с Демократической юнионистской партией (DUP) Северной Ирландии о коалиции нет, однако они займут некоторое время, заявил глава канцелярии британского правительства Дэмиан Грин.

"Никаких особых помех нет. Переговоры продвигаются. У нас есть много общего, однако мы две разные партии, поэтому достижение сделки займет некоторое время", — приводит агентство Рейтер выдержку из интервью Грина для телерадиокомпании Би-би-си.

В Великобритании 8 июня прошли всеобщие выборы. Консерваторы получили на досрочных парламентских выборах всего 318 мандатов — на 12 меньше, чем у них было в предыдущем составе парламента, и на восемь меньше, чем нужно для абсолютного большинства.

В результате выборы, которые премьер Тереза Мэй инициировала, чтобы укрепить позиции партии и свои лично, обернулись "подвешенным парламентом" и необходимостью формирования коалиции, а сама премьер борется сейчас за сохранение поста. Мэй ведет переговоры о возможном соглашении с DUP, которая получила на выборах десять мандатов.