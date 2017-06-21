В СФ назвали непроработанным предложение об альтернативе ЕСПЧ на базе БРИКС

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Предложение Общественной палаты создать альтернативу ЕСПЧ на базе БРИКС является непроработанным, хотя посыл о политической ангажированности Европейского суда является правильным, заявил РИА Новости глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России, зампред международного комитета Андрей Климов.

Общественная палата РФ планирует направить МИД России предложение о создании альтернативы ЕСПЧ на базе БРИКС (в объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), ранее сообщила РИА Новости председатель комиссии ОП по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

"Это предложение не проработано, хотя сам посыл об ангажированности ЕСПЧ, о том, что нам надо переосмыслить взаимодействие с ним, является правильным", — сказал Климов.

Он пояснил, что БРИКС, в отличие от Совета Европы, является не организацией, а лишь форматом взаимодействия входящих в него стран, причём не все они "готовы взаимодействовать не в экономическом, а в политическом плане".

"Сила БРИКС как раз заключается в том, что входящие в него страны не готовы делиться своим суверенитетом и выполнять решения какого-то наднационального суда", — заявил сенатор.

По словам Климова, можно было бы "подумать над созданием органа, соизмеряющего наши правовые позиции, но скорее тогда в рамках СНГ или ОДКБ".