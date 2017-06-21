МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Предложение Общественной палаты создать альтернативу ЕСПЧ на базе БРИКС является непроработанным, хотя посыл о политической ангажированности Европейского суда является правильным, заявил РИА Новости глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России, зампред международного комитета Андрей Климов.
"Это предложение не проработано, хотя сам посыл об ангажированности ЕСПЧ, о том, что нам надо переосмыслить взаимодействие с ним, является правильным", — сказал Климов.
"Сила БРИКС как раз заключается в том, что входящие в него страны не готовы делиться своим суверенитетом и выполнять решения какого-то наднационального суда", — заявил сенатор.
По словам Климова, можно было бы "подумать над созданием органа, соизмеряющего наши правовые позиции, но скорее тогда в рамках СНГ или ОДКБ".