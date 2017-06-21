Замгенсека ОДКБ обвинил НАТО в нежелании налаживать отношения

ВЕНА, 21 июн – РИА Новости. Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в этом году отмечающая свое 15-летие, успешно сотрудничает со многими другими международными организация, решающими вопросы безопасности, такими как ООН и ОБСЕ, однако наладить взаимодействие с НАТО уже много лет не удается из-за нежелания альянса, сообщил РИА Новости заместитель генсека организации Валерий Семериков.

Он прибыл в Вену для участия в Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, проходящем в среду. Накануне Семериков принял участие в торжественном приеме по случаю 15-летия создания организации и 25-летия подписания самого договора о коллективной безопасности.

"В этом Форуме председательствует Россия, и я хотел официально выступить с основным докладом по вопросам региональной безопасности и роли ОДКБ в ней. У меня будет достаточно объёмное выступление относительно состояния дел в организации и самое главное — о роли и месте нашей организации в общей системе безопасности", — рассказал он.

Договор о коллективной безопасности (ДКБ) был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте. Четырнадцатого мая 2002 года Совет коллективной безопасности на сессии в Москве принял решение о преобразовании механизмов и структур сотрудничества государств — участников ДКБ в международную региональную организацию — ОДКБ. 18 сентября 2003 года устав ОДКБ вступил в силу. В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.

ООН, ШОС, ОБСЕ и другие

По словам собеседника агентства, с ООН у ОДКБ уже налажено очень тесное сотрудничество, например, в сфере по борьбе с наркотиками. "Мы очень тесно взаимодействуем, решаем вопросы, проводим операции, постоянно во всех операциях они у нас участвуют, мы участвуем во всех мероприятиях, которые проводятся по линии ООН", — рассказал он.

При этом замгенсека добавил, что "есть еще, так скажем, резервы, куда нам двигаться и какие вопросы решать".

"Также мы совершенствуем своё взаимодействие с ОБСЕ, с Шанхайской организацией сотрудничества, с Содружеством независимых государств и другими международными организациями. Мы прекрасно понимаем, что только сообща можно противостоять тем современным вызовам и угрозам, которые сегодня существуют", — добавил он.

НАТО не желает

При этом он отметил, что хотя с 2004 года президенты государств-членов ОДКБ направляли в НАТО свои предложения о сотрудничестве по ряду направлений, однако ответа даже после повторного обращения не последовало, хотя в прессе делаются некие заявления на эту тему.

"Но на контакт как организация с организацией не идут, хотя отдельные государства НАТО интересуются нашей работой, мы встречаемся с ними", — сказал Семериков.

Он отметил, что Россия поднимала эту тему на разных уровнях, в том числе на уровне руководства стран, прямо ставя вопрос перед генеральным секретарем альянса.

"Наверное, они хотят самостоятельно проводить политику, особенно в Центрально-Азиатском регионе, в наших государствах. Скорее всего, причина в этом, не хотят они, чтобы мы совместно решали транснациональные вызовы и угрозы. Хотят действовать самостоятельно, но при этом хотят держать от нас дистанцию и решать вопросы в рамках политики двусторонних отношений с отдельными странами",- пояснил замгенсека.

При этом он уверен, что "если потенциалы наши объединить, конечно, по всем направлениям мы достигли бы гораздо больших результатов".