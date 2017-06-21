В Астане задержали мужчину, угрожавшего заложенной бомбой на ЭКСПО-2017

АСТАНА, 21 июн – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали мужчину, якобы сообщившего, что на территории выставки "ЭКСПО-2017" в Астане заложено взрывное устройство, сообщила в среду пресс-служба департамента внутренних дел (ДВД) казахстанской столицы.

По данным ведомства, в Центр оперативного управления ДВД города "позвонил мужчина с сообщением о том, что на территории выставки установлено взрывное устройство".

"При проведении оперативно-розыскных мероприятий в короткий период времени полицейскими Астаны задержан 32-летний житель Южно-Казахстанской области, который дал признательные показания, подтвердив, что звонил из хулиганских побуждений в состоянии алкогольного опьянения", — говорится в сообщении полиции.

Задержанный мужчина водворен в изолятор временного содержания. Проводится расследование.

Международная выставка "ЭКСПО-2017" проходит в Казахстане с 10 июня по 10 сентября. В рамках мероприятия будут продемонстрированы новейшие достижения науки в сфере развития "зеленой" энергетики. В выставке принимают участие более 100 стран, запланировано около 3 тысяч деловых мероприятий. Казахстан стал первым государством на постсоветском пространстве, получившим право провести подобную выставку.