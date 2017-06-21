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В Лондоне у Центральной мечети мужчину задержали за нарушение порядка

Сюжет:
Наезд фургона на толпу людей в Лондоне (58)
07:5621.06.2017
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© AP Photo / Tim IrelandПолиция в ЛондонеПолиция в Лондоне
© AP Photo / Tim Ireland

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Полиция задержала мужчину у Центральной мечети Лондона после сообщения о нападении на людей, говорится в заявлении Скотланд-Ярда.

Полиция Великобритании. Архивное фото
© AFP 2017 / Oli Scarff
В Великобритании планируют расширить полномочия полиции
Центральная мечеть Лондона расположена в Риджентс-парке.

Полиция прибыла на место вызова и задержала мужчину, который размахивал неким предметом. Позднее полиция выяснила, что предметом в руке оказался рожок для обуви. Предположительно, мужчина взял его в мечети.

При задержании полиция использовала электрошокер. Мужчина был задержан по подозрению в нарушении общественного порядка, он заключен под стражу в центральном отделении полиции.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается. В настоящее время событие не расценивается как теракт.

Цветы на месте наезда фургона на людей в Лондоне. 19 июня 2017
© РИА Новости / Денис Ворошилов
Трое раненных у мечети в Лондоне остаются в критическом состоянии
В ночь на понедельник 47-летний Даррен Осборн протаранил на арендованном грузовике возвращавшуюся из мечети в Лондоне после вечерней молитвы группу прихожан. Погиб один человек, ранены восемь. Толпа была готова растерзать злоумышленника, но его спас имам. Власти страны заявляли, что произошедшее является терактом, однако полиция не спешила подтверждать это. Позже Скотланд-Ярд сообщил, что подозреваемому предъявлено несколько обвинений, в том числе и в совершении теракта. Как сообщил РИА Новости источник в британских силовых структурах, одним из основных направлений в расследовании происшествия у мечети на севере Лондона остается терроризм, а подозреваемый мог действовать в одиночку.

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