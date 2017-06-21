Венесуэла подтвердила, что никогда не вернется в ОАГ

МЕХИКО, 21 июн – РИА Новости. Венесуэла никогда не вернется в Организацию американских государств, подтвердила во вторник министр иностранных дел страны Делси Родригес на полях генассамблеи ОАГ.

В понедельник министры иностранных дел стран ОАГ не пришли к соглашению по вопросу о политической ситуации в Венесуэле. При этом глава МИД Венесуэлы покинула их заседание.

"Мы выигрываем с Венесуэлой более суверенной и независимой, и, как мы и сказали, суверенная Венесуэла никогда не вернется в эту организацию, которая используется как инструмент подчинения народов гегемоном (США)", — заявила Родригес на пресс-конференции в мексиканском Канкуне, где проходит генеральная ассамблея ОАГ.

По ее словам, страны ОАГ занимаются обеспечением вмешательства США в дела страны. "Они воссоздают эпоху холодной войны и хотят вмешательства, создавая ложные гипотезы, как мы это показали", – приводит канал VTV слова министра.