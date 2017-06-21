Южная Корея считает, что найденный на границе дрон был из КНДР

ТОКИО, 21 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Южнокорейские военные считают доказанным фактом то, что обнаруженный в начале июня недалеко от границы с КНДР беспилотник был шпионским дроном Северной Кореи, передает агентство Рёнхап.

Неопознанный беспилотник был обнаружен местными жителями 9 июня в горной местности провинции Канвондо.

Министерство обороны Южной Кореи сообщило, что после "научных изысканий" пришло к выводу о том, что беспилотный аппарат был запущен 2 мая из уезда Кымган в провинции Канвондо (провинция Канвондо была разделена вместе с разделением страны на Север и Юг, таким образом, сейчас одна ее часть расположена в Южной Корее, другая — в Северной). Во время пятичасового полета дрон сделал 6,55 тысячи фотографий, в том числе на месте дислокации американской противоракетной системы THAAD в районе Сонджу. На обратном пути беспилотник разбился в горах.

В 2016 году Южная Корея приняла решение разместить у себя американскую систему заатмосферного перехвата ракет. Система THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет малого и среднего радиуса действия. Радиус действия THAAD не превышает 200 километров. Система должна будет эффективно перехватывать ракеты КНДР.

В апреле первые элементы системы заатмосферного перехвата баллистических ракет были установлены в бывшем гольф-клубе в Сонджу в провинции Кенсан-Намдо. Минобороны Южной Кореи сообщило, что полный монтаж системы должен быть завершен к концу года. В то же время первичные оперативные функции система способна выполнять уже сейчас.