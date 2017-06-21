Венесуэльская оппозиция призвала не признавать учредительное собрание

МЕХИКО, 21 июн – РИА Новости. Венесуэльский оппозиционный блок "Круглый стол демократического единства" призвал жителей страны не признавать правительство президента Николаса Мадуро и созыв учредительного собрания для подготовки изменений в конституцию страны.
Борхес призвал жителей запустить в действие механизмы статьи 333 конституции для восстановления конституционного порядка. Это касается и полномочий оппозиционного парламента, которые были у него отозваны решением верховного суда. Высшая судебная инстанция фактически взяла на себя роль законодательной власти. Позднее это решение было отменено, но парламент по-прежнему практически исключен из принятия решений за неуважение к другим ветвям власти.
С начала апреля в Венесуэле идут массовые протесты против политики правительства и намерения провести учредительное собрание. Число погибших, по последним данным, уже достигло 70 человек.