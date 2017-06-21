Утечки информации от Мэннинг не нанесли вреда США, сообщили СМИ

ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Утечки секретной информации, осуществленные информатором Челси Мэннинг (в прошлом Брэдли Мэннинг) не причинили США реального урона, сообщило во вторник издание BuzzFeed News, в распоряжение которого попал секретный доклад Пентагона от 2011 года.
Там также отмечается, что "в отношении другого пакета документов, опубликованных в том же году в связи военными действиями США в Афганистане, говорится, что это "не будет иметь существенного влияния" на американские операции". При этом, согласно BuzzFeed News, в докладе говорится о "потенциальном серьезном уроне разведывательным источникам, информаторам и афганскому населению".
Всего доклад насчитывает 107 страниц.
На прошлой неделе Мэннинг (до смены пола — Брэдли Мэннинг) заявила, что не видела угрозы национальной безопасности США при обнародовании секретных данных.
Мэннинг освободили из тюрьмы в США после семи лет заключения вместо назначенного за утечку секретных документов 35-летнего срока. Срок заключения информатору WikiLeaks сократил экс-президент США Барак Обама незадолго до ухода с поста.