Утечки информации от Мэннинг не нанесли вреда США, сообщили СМИ

ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Утечки секретной информации, осуществленные информатором Челси Мэннинг (в прошлом Брэдли Мэннинг) не причинили США реального урона, сообщило во вторник издание BuzzFeed News, в распоряжение которого попал секретный доклад Пентагона от 2011 года.

"В отношении сотен тысяч связанных с Ираком военных и дипломатических документов, рассекреченных Мэннинг, в докладе сказано, что "с высокой степенью уверенности это не будет иметь прямого влияния на нынешнее и прошлое лидерство США в Ираке", — говорится в материале.

Там также отмечается, что "в отношении другого пакета документов, опубликованных в том же году в связи военными действиями США в Афганистане, говорится, что это "не будет иметь существенного влияния" на американские операции". При этом, согласно BuzzFeed News, в докладе говорится о "потенциальном серьезном уроне разведывательным источникам, информаторам и афганскому населению".

Всего доклад насчитывает 107 страниц.

Как напоминает издание, ранее власти США утверждали, что передача Мэнингом Wikileaks американских документов представляет серьезную угрозу национальной безопасности США. была признана судом женщиной и взяла имя Челси.

На прошлой неделе Мэннинг (до смены пола — Брэдли Мэннинг) заявила, что не видела угрозы национальной безопасности США при обнародовании секретных данных.

Мэннинг освободили из тюрьмы в США после семи лет заключения вместо назначенного за утечку секретных документов 35-летнего срока. Срок заключения информатору WikiLeaks сократил экс-президент США Барак Обама незадолго до ухода с поста.