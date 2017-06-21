Лондонцы продолжают помогать жертвам пожара в жилом доме

ЛОНДОН, 21 июн – РИА Новости, Мария Табак. Лондонцы приносят цветы, свечи и игрушки к пунктам сбора помощи пострадавшим в результате страшного пожара в жилом доме Grenfell Tower, а ученики соседних школ и активисты собирают пожертвования в пользу погорельцев, передает корреспондент РИА Новости.

При произошедшем ночью 14 июня пожаре в 24-этажном социальном жилом доме Grenfell Tower в не самом благополучном, хотя и снабженном современной социальной инфраструктурой, районе Лондона — Северном Кенсингтоне — погибли, по меньшей мере, 30 человек, еще 28 числятся пропавшими без вести и, скорее всего, погибшими. До 600 жителей были эвакуированы и временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях, десятки человек получили ожоги, состояние некоторых пострадавших оценивается как критическое. Большинство жильцов дома — выходцы из Африки и стран Ближнего Востока.

"Я проезжаю мимо этого места каждый день, привыкла видеть эту башню. Это ужасно — то, что произошло. Сегодня решила выйти из поезда и хотя бы как-то показать, что мне не все равно, что я ужасно сочувствую", — рассказала РИА Новости жительница соседнего района Шепардс-Буш Джулиа.

Желающих проявить участие немало. Среди них – ученики начальной школы англиканской церкви St. Barnabas and St. Philip's, расположенной в 40 минутах ходьбы от сгоревшего дома, в престижной части района Кенсингтон и Челси.

"В пятницу мы дадим нашим ученикам, родителям и сотрудникам возможность оказать поддержку всем жертвам трагедии в Grenfell Tower. Мы предлагаем ученикам надеть в пятницу что-то зеленое вместо обычной школьной формы и за это сделать пожертвования в пользу погорельцев. Сотрудники совета учеников соберут пожертвования и отправят их в британский "Красный крест", в фонд помощи пострадавшим от пожара", — рассказала РИА Новости сотрудница школы.

Аналогичные акции проходят и в других школах Лондона.

Россиянка Наталья Кузнецова рассказала в Facebook, что за сутки ей удалось собрать 25 тысяч фунтов стерлингов в помощь ближайшей подруги своей дочери, пятилетней Тасним, лишившейся из-за пожара своих родителей и двух сестер, одной из которых было 8 лет, а другой — 6 месяцев.

"Мы потрясены вашей добротой и благородством", — написала она, обращаясь к людям, жертвовавшим деньги.

Однако благородством и чувством такта, увы, могут похвастать не все. В районе трагедии появилось немало плакатов с просьбами не делать селфи на фоне сгоревшего дома.

"Гренфелл – это трагедия, а не достопримечательность", "Уважайте чужую беду" — гласят они. Однако похоже, что призывы не работают: многие специально приезжают издалека к сгоревшему зданию, чтобы запечатлеть себя на его фоне.