ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Спутники-шпионы США зафиксировали некую деятельность на полигоне ядерных испытаний в КНДР, но разведывательное сообщество США пока не пришло к выводу о том, будет ли Пхеньян проводить очередное, шестое ядерное испытание, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Северокорейские рабочие проводили работы на одном из входов на подземный полигон, уточняет телеканал.

Американские спецслужбы считают, что КНДР готова к проведению ядерного испытания, сообщает CNN. По его данным, в США не исключают, что КНДР приурочит испытания к очередному стратегическому диалогу США и Китая, который пройдет в среду в Вашингтоне на уровне глав МИД и минобороны.

США на протяжении долгого времени пытаются убедить Китай оказать давление на Пхеньян с тем, чтобы тот отказался от ядерной программы. Львиная доля внешнеэкономической деятельности КНДР приходится на Китай. Президент США Дональд Трамп неожиданно заявил во вторник, что усилия Китая "не сработали". Трамп не прояснил своих слов. В Пекине пока не отреагировали на слова Трампа.