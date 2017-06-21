Самолет Air France Париж - Камерун сменил курс на аэропорт в Марселе

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Самолет авиакомпании Air France, следовавший рейсом AF958 из Парижа в крупнейший камерунский город Дуала, сменил курс на аэропорт Марселя, сообщает авиационный портал Flightradar24.

По данным портала, самолет был перенаправлен в Марсель, когда находился над Алжиром. Самолет летел вдоль испанского побережье и пересек Средиземное море, после чего развернулся над Алжиром и кратчайшим путем полетел в Марсель.

Причины пока не сообщаются.