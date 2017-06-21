Эво Моралес раскритиковал миграционную политику Трампа

МЕХИКО, 21 июн – РИА Новости. Президент Боливии Эво Моралес во вторник подверг критике политику администрации Дональда Трампа, направленную на разделение народов.

"Это те же самые люди, которые закрывают двери и строят стены, чтобы помешать людям, бегущим от экономических и обычных войн, спасти себя", – приводит агентство ABI заявление Моралеса на открывшейся в городе Тикипайя Всемирной конференции народов. Ее цель – противостоять новой миграционной политике США.

В противовес этим действиям Вашингтона Моралес призвал создать многонациональное мировое общество. "Стены между народами – это покушение на интересы человечества, они не защищают, а сталкивают, не объединяют, а разделяют, это идет против всей истории человечества, уродует науку и знания, разжигает ненависть, душит свободу", — заметил боливийский лидер.