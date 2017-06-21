В США не будут производить вскрытие тела скончавшегося студента Уормбиера

ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Вскрытие тела 22-летнего американца Отто Уормбиера, скончавшегося после освобождения из КНДР, производиться не будет, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на судмедэксперта в Огайо.

По его данным, на том, чтобы не проводить вскрытие, настояла семья студента. Уормбиер скончался накануне, менее чем через неделю после того, как вернулся домой в коматозном состоянии.

По данным УВКПЧ ООН, Уормбиер находился в коме с марта 2016 года после того как принял снотворное, которое ему дали в тюрьме в КНДР. Американские медики после обследования студента заявили, что он перенес тяжелую черепно-мозговую травму.

Агентство Рёнхап сообщало, что американский студент был приговорен к лишению свободы по обвинениям в подрывной деятельности против КНДР. Агентство приводило по этому поводу данные экспертов, что Пхеньян намеренно задерживает американских граждан, пытаясь вынудить правительство США начать с ним переговоры.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что северокорейские власти из "гуманитарных соображений" отпустили американского студента, который более полутора лет находился в КНДР.