Бельгия решила не менять уровень угрозы теракта после инцидента на вокзале

БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. Власти Бельгии после инцидента на центральном вокзале Брюсселя, где военные нейтрализовали устроившего взрыв человека, решили не изменять уровень угрозы теракта, сообщил РИА Новости официальный представитель Кризисного центра Бельгии Бенуа Рамакер.

"Уровень угрозы сохранен на отметке "три", изменений нет", — сказал собеседник агентства.

Во вторник вечером военные нейтрализовали неизвестного, устроившего небольшой взрыв на центральном вокзале Брюсселя, выстрелив в него из табельного оружия. По информации брюссельской полиции, ситуация находится под контролем.

В Бельгии с 24 марта 2016 года действует повышенный уровень террористической угрозы — третий из четырех возможных. Четвертый уровень был введен в день терактов в аэропорту и метро Брюсселя 22 марта 2016 года, а спустя два дня был понижен до отметки "три", предполагающей "возможную и вероятную" опасность теракта.