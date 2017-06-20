Представитель МИД России рассказал, как обсуждали фейковые новости в Вене

ВЕНА, 20 июн – РИА Новости. Угроза фейковых новостей носит общий характер для информационного пространства ОБСЕ, заявил РИА Новости начальник отдела международных информационных проблем ДИП МИД РФ Максим Буякевич по итогам конференции ОБСЕ "Свобода СМИ в условиях нестабильности".

Дипломат указал, что прошедшая в Вене конференция ОБСЕ "Свобода СМИ в условиях нестабильности" была сильно политизирована.

По его словам, мероприятие было посвящено актуальным вопросам информационного пространства ОБСЕ. В частности, сказал он, планировалось в конструктивном, профессиональном ключе обсудить феномен фейковых новостей, вопросы падения профессиональных стандартов, которые приводят в известной степени к падению доверия аудитории к мейнстримовым СМИ.

"Необходимо отметить сразу, что, к сожалению, степень политизации мероприятия зашкаливала. Значительная часть как спикеров, так и экспертов с места, не говоря уже о наших украинских партнерах, которые были представлены как чиновниками, так и журналистами, рассматривали всю указанную мной проблематику сквозь призму фантомной российской пропагандистской угрозы, сквозь намеки, а зачастую де-факто угрозы и, по большому счету, обвинения России в формировании негативной повестки на пространстве ОБСЕ, в попытке манипулировать информацией и тем самым добиваться политических целей", — сообщил Буякевич.

Тем не менее, по его словам, российской делегации удалось донести свою точку зрения до участников мероприятия.

"Мы в спокойном и поступательном ключе излагали свои подходы к феномену фейковых новостей, говорили о том, что эта угроза носит общий для информационного пространства ОБСЕ характер. Мы исходим из необходимости выработать совместные меры по преодолению этого феномена. Мы исходим также из необходимости сплочения журналисткой среды, недопущения политизации журналисткой деятельности, необходимости возвращения к высокой этике профессиональных стандартов в журналистской работе", — сообщил он.