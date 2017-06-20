С главной площади Брюсселя эвакуировали людей после инцидента на вокзале

БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. Полиция эвакуировала людей с главной площади Брюсселя и из прилегающей к ней торговой галереи после того, как военные нейтрализовали устроившего взрыв неизвестного на центральном вокзале столицы, сообщает телерадиокомпания RTBF.

Во вторник вечером военные нейтрализовали неизвестного, устроившего небольшой взрыв на центральном вокзале Брюсселя, выстрелив в него из табельного оружия. По информации брюссельской полиции, ситуация находится под контролем.

После инцидента полиция эвакуировала людей с центрального вокзала. При этом, по информации RTBF, людей вывели и с главной площади города – "Гран пляс", а также из торговой галереи "Сент-Юбер", расположенной рядом с площадью и чуть ближе к центральному вокзалу.

В свою очередь, официальный представитель полиции центрального округа Брюсселя не смогла подтвердить РИА Новости эту информацию. "Я не могу подтвердить это, у меня нет такой информации. Периметр безопасности установлен вокруг центрального вокзала", — сказала она.

При этом фотографии пользователей соцсетей, сделанные, по словам их авторов, уже после 23.00 мск, свидетельствуют о том, что на "Гран пляс" по-прежнему много людей.