Пушков: G7 стала необязательной организацией, формат G20 прогрессивнее

БЕРЛИН, 20 июн — РИА Новости, Маргарита Костив. "Группа семи" (G7) резко превратилась в необязательную организацию, формат "Большой двадцатки" (G20) прогрессивнее, заявил российский сенатор Алексей Пушков, представляя в Берлине доклад на тему: "В преддверии саммита G20 в Гамбурге — внешнеполитические отношения между Германией, Европой и Россией".

"Интерес к работе "семерки" резко упал. Почему? А что, собственно, могут решать представители семи государств, которые и так являются союзниками? Зачем нужна "семерка", если там нет Китая, если там нет России, если там нет Индии? Если там нет новых игроков, а есть круг друзей США, которые иногда с ними чуть-чуть не согласны, но боятся об этом сказать", — сказал Пушков.

Сенатор назвал абсолютно неправильной позицию, согласно которой Россия должна выполнять определенные условия для возвращения к формату G8. По его мнению, "семерка" должна быть заинтересована в участии и других игроков, не только России.

"В этой ситуации вес "Большой семерки", на мой взгляд, резко снизился. Она превратилась в необязательную организацию. Существует — хорошо, распадется — беды большой не будет. "Большая двадцатка" выглядит как более прогрессивная форма", — подчеркнул Пушков.