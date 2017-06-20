Напавший на жандармов в Париже скончался от асфиксии

ПАРИЖ, 20 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Смерть мужчины, напавшего накануне на парижских жандармов, наступила от удушья, передает телеканал BFMTV со ссылкой на первые данные судмедэкспертов.

По информации телеканала, медик, занимавшийся выяснением причин смерти злоумышленника, пришел к выводу, что смерть наступила от асфиксии.

Злоумышленник на автомобиле Renault Megane в понедельник протаранил фургон с жандармами на Елисейских полях в Париже. В результате инцидента виновник столкновения погиб, среди сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц пострадавших нет. По данным СМИ, нападавший был известен французским спецслужбам как представлявший потенциальную угрозу государственной безопасности (статус fiche S), в его машине находился газовый баллон, оружие и боеприпасы.