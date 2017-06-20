Гельмут Коль будет похоронен в городе Шпайер на юго-западе Германии

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Экс-канцлер ФРГ Гельмут Коль будет похоронен в городе Шпайер на юго-западе Германии, а не на семейном кладбище в Людвигсхафене, как предполагалось ранее, пишет журнал Focus.

Ранее сообщалось, что ЕС почтит память экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля в ходе общеевропейской церемонии прощания, которая состоится во французском Страсбурге.

По предварительным данным, церемония запланирована на 1 июля, похороны пройдут сразу после нее.

Близкий друг семьи, бывший шеф-редактор немецкого издания Bild Кай Дикманн после разговора со вдовой бывшего канцлера Майке Коль-Рихтер сообщила, что это решение было принято в 2015 году, когда состояние здоровья Коля резко ухудшилось.

Отмечается, что Коль был с детства привязан к Шпайеру и кафедральному собору этого города.

Экс-канцлер ФРГ (с 1982 по 1998 год) Коль скончался в пятницу утром в своем доме в немецком Людвигсхафене. Ему было 87 лет. Он был одним из влиятельнейших немецких и европейских политиков, одним из архитекторов объединенной Европы после окончания холодной войны. Исторической заслугой Коля считается воссоединение Западной и Восточной Германии.