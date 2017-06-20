США призвали Совбез ООН признать ХАМАС террористической группировкой

ООН, 20 июн — РИА Новости, Ольга Денисова. Соединенные Штаты призвали Совет Безопасности ООН признать ХАМАС террористической группировкой и принять соответствующую резолюцию. Об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

"Мы должны осудить ХАМАС в резолюциях Совета и заявлениях. Мы должны назвать группировку ответственной за ракеты, летящие из Газы или если будут найдены новые тоннели. И мы должны назвать ХАМАС террористической организацией в резолюции, с последствиями для всех, кто продолжает ее поддерживать", — заявила Хейли во вторник на заседании СБ ООН по Ближнему Востоку.

Отношение к движению ХАМАС в мире неоднозначно. Евросоюз, Израиль, Канада, США и Япония, в отличие от России, признают ХАМАС террористической организацией. В Иордании оно запрещено. В Австралии и Великобритании только военное крыло этого движения причисляют к списку террористических организаций.