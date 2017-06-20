Пожар на складе в Токио тушили шесть часов

ТОКИО, 20 июн — РИА Новости, Иван Захарченко. Шесть часов и 50 пожарных машин потребовалось, чтобы потушить во вторник мощный пожар на подлежащем сносу продуктовом складе в Токио, передало агентство Киодо.

По его данным, пожар произошел на складе компании "Meiji" в районе Кото-ку.

Один человек получил тяжелые травмы и доставлен в больницу. Всего во время пожара на месте работали 25 человек.

Как сообщает полиция, пожар начался на втором этаже 4-этажного здания. По данным телеканала NHK, пожаром была охвачена площадь около 5000 квадратных метров.

База использовалась для распределения молочной продукции, но с марта этого года там шли работы по сносу здания. Пожар возник на расстоянии 300 метров от жилых домов и станции метро.

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