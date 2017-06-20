Хорошо забытое старое: на Украине рассказали о "новом" самолете Ан-132D

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Представленный на международном авиашоу во Франции самолет Ан-132D не продемонстрировал никаких достижений украинского авиастроения, считает экс-замминистра инфраструктуры Украины Александр Кава. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру.
"Поэтому говорить о том, что самолет Ан-132 — это большой рывок в отечественном авиастроении, не приходится", — подчеркнул он.
Бывший замминистра инфраструктуры отметил, что подавляющее большинство технологий, использованных в Ан-132, унаследованы от его предшественников. Основное же отличие "нового" самолета заключается в наличии американских двигателей, которые установили взамен украинских.
"Если в течение последних лет завод не выпускает серийные самолеты, возникает вопрос, а на что вообще этот завод способен? На рынок предлагаются все-таки не опытные образцы, а самолеты, которых должно быть определенное количество", — заключил Кава.