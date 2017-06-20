Опубликован рейтинг лучших авиакомпаний мира

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Авиакомпания Qatar Airways получила престижную премию World Airline Awards, заняв первое место в рейтинге из ста авиаперевозчиков, сообщается на сайте британской исследовательской фирмы Skytrax, присуждающей награду.

Катарская авиакомпания заняла первое место сразу в нескольких номинациях, в том числе "Лучший бизнес-класс" и "Лучшая авиакомпания Ближнего Востока". В тройку лидеров вошли также сингапурская Singapore Airlines и японская All Nippon Airways. В список лучших попала и российская компания "Аэрофлот" — она занимает 30-ю позицию.

Награда World Airline Awards считается наиболее престижной в авиаиндустрии, основанием для ее присуждения послужили оценки почти 20 миллионов пассажиров из 105 стран. Исследование проходило с августа 2016 по май 2017 года, при этом в рейтинг попали первые сто из более чем трехсот участвовавших авиакомпаний.