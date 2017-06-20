Хакеры опубликовали закрытые данные МИД Италии о расходах дипломатов

РИМ, 20 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские хакеры из международной группировки Anonymous во вторник объявили о взломе компьютерной системы министерства иностранных дел Италии. Ведомство заявило, что по факту утечки закрытой информации проводится расследование.

В открытом доступе оказались электронные адреса руководства и сотрудников министерства, пароли к внутренним ресурсам, финансовые отчеты, данные о деловых поездках и транспортных расходах.

В заявлении хакеров, опубликовавших данные на своем сайте, говорится, что причиной для кибератаки стали якобы высокие траты итальянского МИД: "вы развлекаетесь, а итальянцы платят". Между тем влиятельная газета La Repubblica отмечает, что утечки конфиденциальных данных не произошло, хотя некоторые из опубликованных счетов на контракты министерства с некими компаниями исчисляются несколькими миллионами евро.

"Попытку взлома" подтвердило само министерство. В нем отмечают, что по данному факту ведомство обратилось в правоохранительные органы и "сейчас идёт расследование".

"Надеемся, что прокуратура сможет пролить свет на произошедшее как можно быстрее, и для этого технический персонал министерства работает для всей возможной поддержки", — говорится в сообщении МИД Италии.

Что касается заявлений итальянской прессы, подвергшей опубликованные хакерами данные анализу на предмет лишних трат, министерство отмечает, что "любой счет-фактура МИД Италии утверждается департаментом бухгалтерского учёта министерства экономики страны и соответствует законным потребностям функционирования ведомства".