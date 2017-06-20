Пассажиры самолета, в который попала молния, прибыли в Казань другим бортом

КАЗАНЬ, 20 июн — РИА Новости, Ирина Дурницына. Пассажиры самолета авиакомпании Turkish Airlines, в который после вылета из Стамбула в Казань в понедельник вечером ударила молния, благополучно прилетели в столицу Татарстана во вторник утром другим бортом, сообщил РИА Новости пресс-секретарь международного аэропорта "Казань" Адель Гатауллин.

По данным турецких СМИ, самолет компании Turkish Airlines со 101 пассажиром на борту направлялся из Стамбула в Казань. Молния ударила в лайнер Boeing 737-800 в 21.39 понедельника по местному времени (совпадает с московским) вскоре после вылета из стамбульского аэропорта имени Ататюрка. Капитан воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт. После посадки самолет отогнали в ангар для проведения технической проверки.

"Согласно предоставленной авиакомпанией "Турецкие авиалинии" информации, в Boeing 737, совершавший рейс Стамбул — Казань, вскоре после взлета ударила молния. Борт был возвращен в аэропорт вылета, посадка прошла благополучно. Авиакомпания предоставила другой самолет, на котором пассажиры были доставлены в Казань", — сказал Гатауллин.

По информации собеседника агентства, самолет приземлился в Казани в 5.25 мск вторника (по данным онлайн-табло, борт вылетел из Стамбула в 2.01 мск). "Согласно нашим данным, в Казань прибыл 101 пассажир", — уточнил он, заметив, что никто из пассажиров, видимо не сдал билеты.

Гатауллин добавил, что в 6.30 мск самолет авиакомпании Turkish Airlines совершил обратный вылет — из Казани в Стамбул.