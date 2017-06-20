Южная Корея отказалась обсуждать возможность превентивного удара по КНДР

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что пока не готов говорить о возможности превентивного удара по КНДР, но не исключил этого в будущем, сообщает агентство Рейтер.

"Что касается превентивного удара… этот вопрос, возможно, мы сможем обсудить позже, когда угроза станет более серьезной", — сказал президент в интервью телеканалу CBS News, отвечая на вопрос о возможности такого удара.

Президент также заявил, что надеется к концу года привлечь Северную Корею к переговорам по поводу ее ядерной программы.

В начале июня Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, расширяющую санкции против КНДР в связи с продолжающимися ракетными пусками. В список попали несколько частных лиц и четыре юридических лица: ракетные войска, торговые фирмы и банк.

Последний пуск был проведен 9 июня, когда КНДР испытала несколько противокорабельных крылатых ракет. Предыдущее испытание состоялось 29 мая, был проведен пуск баллистической ракеты с системой самонаведения для перехвата ракет противника.