Двоим депутатам Рады грозит лишение неприкосновенности по запросу САП

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в Генпрокуратуру Украины предоставление на снятие депутатского иммунитета с депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова, которых подозревают в причастности к реализации схемы незаконной добычи янтаря.

Ранее руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий сообщил, что правоохранители заподозрили нескольких депутатов Рады Украины в причастности к легализации схемы незаконной добычи янтаря, задержаны шесть человек. В реализации этой схемы подозревается депутаты Максим Поляков, фракция "Народный фронт", и Борислав Розенблат, фракция "Блок Петра Порошенко".

"Представление о снятии иммунитета с народных депутатов Розенблата и Полякова сейчас направлены Генеральному прокурору", — сообщил на брифинге во вторник директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Ситник.

Он отметил, что надеется на оперативную реакцию генерального прокурора Украины.

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