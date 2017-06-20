В Германии пройдут Дни Ямала в октябре

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Дни Ямала пройдут в Дюссельдорфе (Германия) с 3 по 9 октября, сообщает во вторник правительство Ямало-Ненецкого автономного округа.

"Сотрудничество с Германией продолжает развиваться… В период с 3 по 9 октября округ планирует проведение Дней Ямала в Дюссельдорфе. В программе предусмотрены рабочие встречи руководителей органов исполнительной власти и местного самоуправления по существующим и перспективным направлениям совместной деятельности", — говорится в сообщении.

Помимо этого, будет организовано знакомство с работой организаций и учреждений различных форм собственности для обмена опытом в области социальной работы с населением, уточняют власти.

Правительство ЯНАО отмечает, что сотрудничество Ямала с Германией активно развивается по экономическому и гуманитарному направлениям. Компанией-партнёром, играющей ключевую роль в развитии отношений, является "Винтерсхалл Холдинг ГмбХ". Благодаря ее деятельности в нефтегазовой отрасли, было поддержано побратимство городов Новый Уренгой и Кассель, активно осуществляемое с 2005 года.

В сообщении говорится, что значимым результатом взаимодействия Ямала и Германии в социальной сфере можно считать совместный трёхсторонний проект промышленников, правительства автономного округа и администрации Нового Уренгоя по созданию инклюзивного детского сада, инициированный в 2015 году. Компания "P.Köver e.K." внесла весомый вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли ЯНАО за счёт продвижения продукции оленеводства округа на рынок Германии.

Основную же долю сотрудничества с представителями ФРГ составляют проекты, направленные на развитие социальной сферы региона, в частности, повышение качества работы с детьми и подростками и предоставление социальных услуг населению. Центром такого взаимодействия выступает Ноябрьск, сообщают власти ЯНАО.

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