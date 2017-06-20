Напавший на жандармов в Париже был объявлен в розыск в Тунисе, сообщили СМИ

ПАРИЖ, 20 июн — РИА Новости. Власти Туниса в сентябре 2014 года объявили в розыск мужчину, совершившего в понедельник нападение на французских жандармов в Париже, сообщает информационный телеканал BFMTV со ссылкой на близкий к расследованию источник.
По данным следствия, мужчина разыскивался в Тунисе по подозрению в террористических действиях в 2013 году. Кроме того, французские власти имели ориентировку на этого человека от Интерпола (fiche J), согласно которой за ним нужно было установить наблюдение, не привлекая внимания, уведомив тунисские власти.
Ранее СМИ также сообщали, что злоумышленник — 31-летний Адам Дзазири (Adam Dzaziri), в его доме в Плеси-Пате в столичном регионе в 30 километрах к югу от Парижа проведены обыски, обнаружено оружие и средства для изготовления взрывчатки. В ходе обысков полиция допросила родственников нападавшего и задержала его бывшую жену, брата и еще одну родственницу. Отец Дзазири был помещен под стражу вечером.