Россия и Киргизия расширят сотрудничество в борьбе с терроризмом

Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Алмазбек Атамбаев во время официальной встречи. 20 июня 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Алмазбек Атамбаев во время официальной встречи. 20 июня 2017

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Россия и Киргизия будут расширять сотрудничество в борьбе с терроризмом и его финансированием, говорится в тексте декларации об укреплении союзничества и стратегического партнерства между Россией и Киргизией.

Декларацию во вторник подписали президенты двух стран Владимир Путин и Алмазбек Атамбаев.

"Стороны будут расширять сотрудничество в борьбе с терроризмом, его финансированием и иными насильственными проявлениями экстремизма, различными формами транснациональной оргпреступности, коррупцией, легализацией преступных доходов", — говорится в тексте декларации.