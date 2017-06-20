Россия и Киргизия расширят сотрудничество в борьбе с терроризмом

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Россия и Киргизия будут расширять сотрудничество в борьбе с терроризмом и его финансированием, говорится в тексте декларации об укреплении союзничества и стратегического партнерства между Россией и Киргизией.
"Стороны будут расширять сотрудничество в борьбе с терроризмом, его финансированием и иными насильственными проявлениями экстремизма, различными формами транснациональной оргпреступности, коррупцией, легализацией преступных доходов", — говорится в тексте декларации.