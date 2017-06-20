Суд в Берлине нашел смягчающие обстоятельства в деле девочки Лизы

БЕРЛИН, 20 июн — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Суд берлинского района Тиргартен принял во внимание чистосердечное признание и отсутствие судимостей у 24-летнего жителя ФРГ при вынесении приговора за сексуальные действия в отношении несовершеннолетней школьницы Лизы из семьи российских немцев, говорится в пресс-релизе инстанции.

Ранее суд приговорил жителя немецкой столицы к 1 году 9 месяцам лишения свободы условно с четырехлетним испытательным сроком за сексуальные действия в отношении несовершеннолетней и изготовление порнографических материалов. Подсудимый также обязан выплатить штраф в размере трех тысяч евро. В течение года за преступником будет наблюдать специальный инспектор. Процесс проходил за закрытыми дверями.

"Обвиняемый сделал признание в ходе судебного процесса, а также допустил…, что девочка была еще ребенком. В связи с этим суд смог отказаться от допроса в качестве свидетеля потерпевшей, которой исполнилось 15 лет и которая присоединилась к стороне обвинения в ходе процесса. Общественность была удалена из зала судебного заседание на все время процесса… по требованию представителей стороны обвинения для защиты потерпевшей. При вынесении наказания суд основывался на менее серьезном случае. При этом были приняты во внимание чистосердечное признание и отсутствие судимостей у обвиняемого", — говорится в пресс-релизе, текст которого имеется в распоряжении РИА Новостей.

Участники процесса отказались от апелляции, таким образом, приговор вступил в действие, сообщил пресс-релиз.