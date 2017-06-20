Саудовская Аравия и Ирак создадут координационный совет для сотрудничества

ДУБАЙ, 20 июн — РИА Новости. Саудовская Аравия и Ирак договорились создать координационный совет для укрепления сотрудничества в разных сферах — политике, экономике, культуре, туризме, торговле, энергетике и безопасности, говорится в совместном коммюнике, принятом во вторник по итогам встречи короля Саудовской Аравии с премьер-министром Ирака. Текст документа приводит Саудовское агентство новостей SPA. © РИА Новости / Абдулкадер Хадж Перейти в фотобанк Угроза новой войны: поляризация сил вокруг Катара становится взрывоопасной

Иракский премьер Хейдар аль-Абади во вторник приехал с визитом в королевство, где провел встречу с королем Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом и заместителем наследного принца министром обороны Мухаммедом бен Салманом.

Кроме того, Эр-Рияд и Багдад указали в документе на готовность "продолжать успешные усилия по борьбе с террористическими организациями, особенно "Исламским государством" (ИГ, запрещена в РФ – ред.)". Они также подтвердили необходимость "иссушить финансовые источники терроризма и бороться с его спонсированием, придерживаться договоренностей, заключенных государствами в этой связи".

Лидеры двух стран договорились усилить совместную работу для противодействия вызовам в сферах политики и безопасности, с которыми сталкивается арабский и мусульманский мир, в первую очередь связанных с экстремизмом и терроризмом во всех его формах и проявлениях.

Визит иракского премьера в Саудовскую Аравию состоялся через две недели после того, как королевство в числе других арабских стран разорвало дипотношения с Катаром из-за обвинений в поддержке терроризма. Отдельные арабские СМИ указали, что резкое обострение отношений между Дохой и ее соседями по региону было вызвано их сильным недовольством решением Катара выплатить миллиардный выкуп похитителям катарских охотников в Ираке, в числе которых были члены правящей семьи. По информации этих СМИ, Эр-Рияд посчитал, что большинство из выплаченных Катаром денег пошли Ирану, который, как он считает, поддерживает шиитские группировки в Ираке, принимавшие участие в похищении.