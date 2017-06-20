О людях не заботятся: политик рассказал об остановке в Лондоне после пожара

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Люди, оставшиеся без дома в результате крупного пожара в жилой высотке в центре Лондона, вынуждены спать в машинах и на улице в парках, в районе царит хаос, заявила Эмма Дент Коуд, парламентарий от лондонского округа Кенсингтон, в котором произошла трагедия.

"Люди спят в машинах и парках, потому что не знают, куда идти, о них никто не заботится", — сказала она в интервью телеканалу Sky News . "Во-вторых, их нужно окончательно переселить, в-третьих, им нужно оказание помощи… люди, которые всегда будут готовы прийти к ним на помощь", — добавила она.

Пожар в 24-этажном социальном жилом доме в не самом благополучном районе Лондона – Северном Кенсингтоне — произошел в ночь на среду. По последним данным, пропавшими без вести и погибшими числятся 79 человек. По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара.