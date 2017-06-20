Россия и Киргизия преодолели спад во взаимной торговле, заявил Путин

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. России и Киргизии удалось преодолеть спад во взаимной торговле, объем товарооборота в первом квартале 2017 года увеличился на 23%, заявил президент РФ Владимир Путин.

"С удовлетворением констатировали, что нам, в целом, удалось преодолеть спад во взаимной торговле, вызванный нестабильной конъюнктурой на мировых рынках. И в первом квартале объем двустороннего товарооборота увеличился на 23%", — сообщил Путин по итогам российско-киргизских переговоров.

Он отметил, что при этом российский экспорт вырос на 24%, а импорт из Киргизии – на 15%. Кроме того, Путин подчеркнул, что более чем в 2,5 раза возросли поставки продовольствия и сельхозсырья.

Атамбаев, полномочия которого на посту президента завершаются осенью, находится в РФ с государственным визитом с 19 по 23 июня.