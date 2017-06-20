Ляшко вызвали на допрос в агентство по предотвращению коррупции

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины вызвало лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко для пояснений, почему он совмещает работу депутата и руководителя компании, сообщило во вторник украинское издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в НАПК.

Как утверждает издание, Ляшко нарушил нормы статьи 25 закона "о предупреждении коррупции", запрещающие депутатам входить в состав правления или наблюдательного совета предприятия. При этом не уточняется, какой именно компанией руководит Ляшко.

"Депутата ждут в агентстве в среду, 21 июня, в течение всего рабочего дня — с 09.00 до 18.00 (совпадает с мск)", — говорится в сообщении.

Такое нарушение карается штрафом от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (5,1 тысячи — 8,5 тысячи гривен или около 195 — 325 долларов) с конфискацией дохода, полученного в результате этой деятельности.