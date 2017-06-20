Израиль начал строить первое за 25 лет еврейское поселение

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июн — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале строительства первого с конца прошлого века нового еврейского поселения на Западном берегу реки Иордан.

Поселенческую деятельность на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами.

"Как я и обещал, сегодня начались работы на земле над созданием нового поселения", — написал Нетаньяху, сопроводив публикации в социальных сетях фотографией бульдозера и экскаватора, работающих на каменистом склоне холма на фоне виноградника.

Населенный пункт предназначен для нескольких десятков жителей поселенческого форпоста Амона, который был признан самостроем, незаконно возведенным на частной палестинской земле, и в феврале снесен по решению верховного суда.

Пацифистская организация "Шалом Ахшав" ("Мир — сейчас") подсчитала, что это первое новое поселение, которое создают израильские власти на Западном берегу с 1992 года, если не считать случаев ретроактивной легализации поселенческого самостроя. До сих пор стройки велись в границах уже существующих поселений.