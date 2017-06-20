Ягланд объяснил, почему Россия не может сократить взнос в бюджет СЕ

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд подтвердил, что Страсбург не получал официального уведомления о сокращении взноса России, и заявил, что Москва не может просто сократить его.
Комментируя в интервью немецким СМИ эту ситуацию, Ягланд сказал: "Мы не получали официального сообщения". "Страны не могут просто сократить свои взносы. Россия является одним из крупных участников, и это предусмотрено в ее соглашении о присоединении к Совету Европы", — добавил он.
Россия — один из основных плательщиков в бюджет Совета Европы наряду с Францией, Великобританией, Германией, Италией, а с недавнего времени и Турцией. Вклад РФ в его бюджет на 2017 год составил более 33 миллионов евро (чуть более 7% в общий бюджет). С 2012 года Совет Европы принимает программу и бюджет на два года. Общий бюджет организации на 2017 год составляет более 454,5 миллиона евро. По данным РИА Новости, на ПАСЕ приходится примерно 3-4% взноса в Совет Европы.
Согласно статье 10 финансового регламента Совета Европы, "каждая страна СЕ должна выплатить как минимум одну треть своего обязательного вклада в течение первых двух месяцев года". Остаток вклада должен быть выплачен по завершении полугода. Комитету министров будет предоставлен список тех стран-членов, которые не выплатили взнос в срок. По истечении шести месяцев на невыплаченный остаток вклада начинают начислять проценты: 0,5% ежемесячно в течение следующих шести месяцев, 1% ежемесячно после этого.
Взаимоотношения с парламентской ассамблеей Совета Европы в последние несколько лет резко обострились. ПАСЕ в 2014, 2015 годах приняла ряд резолюций из-за позиции РФ по Крыму, в которых лишила российскую делегацию права голосовать на сессиях, участвовать в работе уставных органов, права участия в мониторинговой деятельности организации. В 2016 году Россия приняла решение не направлять необходимые для работы делегации документы, при этом Москва продолжила работать с Советом Европы. В 2017 году российская сторона также решила не направлять документы для аккредитации своей делегации в ПАСЕ.