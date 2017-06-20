Внуку экс-лидера Албании грозит 13 лет за наркотрафик

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Прокуратура на процессе в Албании требует приговорить внука многолетнего коммунистического лидера страны Энвера Ходжи к 13 годам тюремного заключения по обвинению в наркотрафике.

Как передает агентство Ассошиэйтед Пресс, 42-летний Эрмаль Ходжа был арестован в январе 2015 года. Ему инкриминировалось создание преступной группировки, которая производила и переправляла кокаин в страны Западной Европы. При аресте Ходжи полиция конфисковала 120 килограммов наркотиков, оружие и крупные суммы наличных денег.

По делу также проходят восемь сообщников Ходжи, в том числе двое граждан Колумбии. Сторона обвинения требует приговорить их к тюремным срокам от 13 до 15 лет.

Подсудимый приходится старшим внуком Энвера Ходжи, который правил в Албании более 40 лет – с 1944 до своей смерти в 1985 году.