Атамбаев заявил, что Киргизии нужна стабильность, а не политические игры

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что его стране нужна стабильность: нужно больше заниматься экономикой, а не политическими играми.

Визит Атамбаева, покидающего пост президента этой осенью, приурочен к 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами и проходит по приглашению российского лидера Владимира Путина.

Говоря о сотрудничестве с Россией за годы своей работы, Атамбаев отметил, что Киргизии "была оказана громадная помощь и моральная, по-настоящему братская поддержка". "Это, конечно, помогало преодолевать какие-то трудности, проблемы", — отметил он.

"Ситуация в стране совершенно другая. И главное меня радует настрой — такие и должны быть отношения с Россией. И настрой на то, что, конечно же, в стране должна быть стабильность, страна должна развиваться и меньше играть в политические игры, а больше заниматься экономикой. Я благодарен за приглашения, радушие и теплоту, которую встречаю здесь каждый раз. Спасибо вам", — отметил президент Киргизии.