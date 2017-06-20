В Литве внедорожник с американскими военными протаранил автомобиль

ВИЛЬНЮС, 20 июн — РИА Новости. Hummer с американскими военными, принадлежащий НАТО, протаранил в литовском городе Мариямполе во вторник автомобиль, в котором находились четыре девушки; трое из них пострадали, их доставили в больницу, сообщает портал lrytas.lt.

"Несчастье случилось в 13.00 в городе Мариямполе. По предварительным данным, военный автомобиль Hummer… протаранил автомобиль Volkswagen Passat, в котором находилось четыре девушки", — говорится в сообщении.

По данным издания, трем девушкам понадобилась медицинская помощь, они были доставлены в больницу.

"По данным свидетелей происшествия, в военном автомобиле находились американские военные. Люди видели, что военный автомобиль ехал по второстепенной дороге с большой скоростью, поэтом очень сильно врезался в проезжающий автомобиль", — добавляет портал.

В настоящий момент ведется расследование транспортного происшествия.