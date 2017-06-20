Основателя Нацфронта, отца Марин Ле Пен не пустили на встречу партии

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Основателя партии "Национальный фронт", отца нынешнего лидера партии Марин Ле Пен Жан-Мари Ле Пена не пустили на партийную встречу во французском городе Нантер, передает радиостанция France Info.
Он отметил, что его членство в партии подтверждено разными юридическими инстанциями и, принимая такое решение, Нацфронт не считается со своим уставом, решением съезда партии и постановлением французских судов.
"Марин Ле Пен очень хотела сделать мне подарок на день рождения", — добавил Жан-Мари Ле Пен, которому сегодня исполняется 89 лет.
Point de détail: maintenant que Jean-Marie Le Pen est parti, les cadenas ont été enlevés des grilles du FN. pic.twitter.com/2HCIWExkOl— Alex Sulzer (@Alexsulzer) 20 июня 2017 г.
Достигнув совершеннолетия, Марин Ле Пен вступила в партию отца. Хотя их политический путь пролегал по одной дорожке, в последнее время отношения отца и дочери значительно охладели — Марин дистанцируется от слишком резких и спорных заявлений своего родителя.
Разлад в семье достиг апогея в августе 2015 года, когда после конфликта с дочерью отец-основатель был исключен из рядов созданной им же партии. Затем суд города Нантер утвердил отстранение Ле Пена от членства в партии, но по-прежнему признает его статус почетного председателя.