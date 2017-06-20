Основателя Нацфронта, отца Марин Ле Пен не пустили на встречу партии

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Основателя партии "Национальный фронт", отца нынешнего лидера партии Марин Ле Пен Жан-Мари Ле Пена не пустили на партийную встречу во французском городе Нантер, передает радиостанция France Info.

"Я вас прошу принять к сведению тот факт, что доступ ко входу в место, где должно находиться политическое представительство, ограничен цепями. Я не в том возрасте, чтобы прыгать через барьеры", — сказал Жан-Мари Ле Пен, чьи слова приводит радиостанция.

Он отметил, что его членство в партии подтверждено разными юридическими инстанциями и, принимая такое решение, Нацфронт не считается со своим уставом, решением съезда партии и постановлением французских судов.

"Марин Ле Пен очень хотела сделать мне подарок на день рождения", — добавил Жан-Мари Ле Пен, которому сегодня исполняется 89 лет.

Point de détail: maintenant que Jean-Marie Le Pen est parti, les cadenas ont été enlevés des grilles du FN. pic.twitter.com/2HCIWExkOl — Alex Sulzer (@Alexsulzer) 20 июня 2017 г.

​

Пост лидера Нацфронта Марин Ле Пен "унаследовала" в 2011 году от своего отца, основателя партии Жан-Мари Ле Пена. Созданная в 1972 году партия выступает за консервативные ценности, ограничение миграции, противодействие евроинтеграции. На последних выборах в Европарламент партия набрала 25,4% голосов избирателей.

Достигнув совершеннолетия, Марин Ле Пен вступила в партию отца. Хотя их политический путь пролегал по одной дорожке, в последнее время отношения отца и дочери значительно охладели — Марин дистанцируется от слишком резких и спорных заявлений своего родителя.

Разлад в семье достиг апогея в августе 2015 года, когда после конфликта с дочерью отец-основатель был исключен из рядов созданной им же партии. Затем суд города Нантер утвердил отстранение Ле Пена от членства в партии, но по-прежнему признает его статус почетного председателя.