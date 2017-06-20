Президент Австрии прокомментировал выход США из соглашения по климату

ВЕНА, 20 июн — РИА Новости. Президент Австрии и бывший глава партии "зелёных" Александр Ван дер Беллен призывает европейские страны объединиться в борьбе с изменениями климата после решения президента Дональда Трампа о выходе США из Парижского соглашения по климату.

"Выход из Парижского соглашения означает для нас только то, что в Европе мы с другими партнерами будем активнее бороться против всемирной климатической катастрофы. Это касается и Австрии, это касается и других государств-членов ЕС, и других стран за его пределами",- сказал он, выступая на Всемирном австрийском саммите в Вене.

Он добавил, что решение американского президента о выходе "из этого важного соглашения, которое невозможно переоценить, лишь ставит перед нами задачу удвоить нашу вовлеченность, чтобы сделать все возможное для защиты нашей планеты и сохранения ее для будущих поколений".