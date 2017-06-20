В ГД усомнились в возможностях Украины разместить военные резервы США

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Украина не является членом НАТО, её статус не позволяет США размещать на её границах свои военные резервы, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Спикер Верховной рады Андрей Парубий ранее заявил, что соглашение по безопасности с США, которое может быть подписано, предусматривает размещение американских военных резервов на территории Украины.

"Это нарушает многие договоренности. Украина — не член блока НАТО, и их внеблоковый статус, однозначно, не позволяет этого делать", — заявил Шаманов РИА Новости.

Он добавил, что Россия будет категорически против такого решения, если его примут, и приложит все усилия, в первую очередь дипломатические, чтобы этого не допустить.