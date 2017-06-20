Суд в Киеве продлил арест похищенному СБУ россиянину Одинцову

КИЕВ, 20 июн – РИА Новости. Дарницкий районный суд Киева во вторник продлил до 18 августа арест похищенному Службой безопасности Украины (СБУ) на границе с Крымом российскому военнослужащему Максиму Одинцову, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее Минобороны России сообщило, что сотрудники СБУ незаконно задержали и вывезли из Крыма на Украину двух российских военнослужащих, против них пытаются сфабриковать уголовное дело. Источник РИА Новости позже уточнил, что сотрудники СБУ заманили российских контрактников Одинцова и Александра Баранова на пункт пропуска "Джанкой" якобы для передачи им документов о высшем образовании. Суд Николаева арестовал российских военных на два месяца с возможностью внесения залога. По словам главы СБ Украины Василия Грицака, они были задержаны в рамках уголовных дел о дезертирстве и госизмене.

"Продлить срок содержания под стражей Одинцова Максима… до 18 августа 2017 года включительно", — заявила председательствующая по делу судья Татьяна Щасна в ходе заседания.

Суд считает, что другая мера пресечения, не связанная с содержанием под стражей, не сможет обеспечить выполнение процессуальных обязательств обвиняемого. В том числе, по мнению суда, Одинцов может скрываться от следствия.