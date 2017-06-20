Во Франции из-за оставленных мигрантами заграждений погиб водитель

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Водитель грузовика погиб в результате ДТП во Франции, причиной которого стали оставленные мигрантами на дороге заграждения, передает агентство Франс Пресс.

По данным агентства, инцидент произошел в ночь на вторник недалеко от города Кале. Зарегистрированный в Польше грузовик налетел на оставленные мигрантами заграждения, водитель погиб.

Как отмечает агентство, мигранты регулярно пытаются замедлить или заблокировать движение на этом шоссе ветками и другими объектами, чтобы забраться на грузовики, направляющиеся к порту Кале.

Префектура города сообщила, что девять мигрантов эритрейского происхождения были задержаны и помещены под стражу.

В ноябре прошлого года в районе станции метро "Сталинград" в Париже был полностью эвакуирован стихийный лагерь мигрантов, в котором проживали порядка 3,8 тысячи человек. Ранее власти Франции также расселили лагерь мигрантов в городе Кале на севере Франции, известный как "джунгли". В общей сложности более 5,5 тысячи бывших обитателей лагеря нашли приют в специальных центрах размещения в разных городах Франции.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. По данным агентства ЕС Frontex, за 2015 год в Евросоюз прибыли 1,8 миллиона мигрантов.