Гройсман призвал объединить усилия, чтобы решить проблему мусора во Львове

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал объединить усилия и поручил вице-премьеру Геннадию Зубко и председателю Львовской областной государственной администрации Олегу Синютке помочь решить ситуацию с мусором во Львове, сообщила во вторник пресс-служба кабмина.

После закрытия свалки под Львовом в прошлом году из-за пожара, на котором погибли люди, город столкнулся с проблемой утилизации бытовых отходов. Городские власти пытались наладить вывоз мусора на свалки других регионов, однако, как заявил мэр города Андрей Садовой, этот процесс был заблокирован со стороны местных властей. Мэр обвинил высшее руководство Украины в "полном игнорировании мусорной блокады Львова", которая, по его словам, грозит перерасти в экологическую катастрофу. По информации пресс-службы горсовета, по состоянию на середину июня в городе накопилось 6,8 тысячи тонн мусора, а перевозчики могут вывозить лишь 80-100 тонн в день.

"Если Львовский городской голова не способен решить проблему мусора, то львовяне не должны от этого страдать! Надо объединять усилия и еще раз помогать жителям Львова. Несколько раз говорил по ситуации с председателем ОГА Олегом Синюткой. Договорились, что он соберет мэров городов области и попросит их прийти на помощь львовянам. Вице-премьеру Геннадию Зубко поручил также поработать с председателями ОГА и мэрами городов других областей", — приводятся слова Гройсмана на сайте кабмина.

Городской совет Львова ранее обратился к украинским властям, в том числе премьеру Украины, с просьбой объявить город зоной чрезвычайной экологической ситуации из-за сложностей с вывозом мусора. После этого премьер раскритиковал Садового за нежелание решить проблему и призвал его не спекулировать на этой теме, решая вопрос своими силами.