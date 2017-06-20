Украинская оппозиция выступила против попыток Киева пересмотреть "Минск-2"

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости. Украинский "Оппозиционный блок" выступает категорически против попыток властей Украины пересмотреть минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил сопредседатель фракции партии в Верховной раде Юрий Бойко.

Порошенко ранее заявил о планах внести на рассмотрение Рады законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий украинских военных. Согласно заявлениям депутатов Рады, которые принимают участие в разработке документа, главными его идеями являются признание отдельных районов Донецкой и Луганской областей "оккупированными" территориями, а также переход к проведению там "воинской операции" вместо "антитеррористической" (так в Киеве называют военную операцию в Донбассе). При этом власти Украины заверяют, что этот законопроект не противоречит минским соглашениям и "позволит вдохнуть жизнь в минский процесс".

"Мы категорически против кулуарных попыток пересмотреть минские соглашения. Общество должно знать о решении, которое готовится. Мы требуем, чтобы парламент принимал непосредственное участие в разработке решений, касающихся жизни и безопасности украинских граждан", — сказал Бойко на заседании Рады во вторник.

В украинском МИД ранее заявляли, что действующий минский формат является необходимым инструментом для урегулирования ситуации, но отметили, что его возможности ограничены.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах также и в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). США не участвует в нем, но периодически этот вопрос поднимается. После избрания Дональда Трампа вновь заговорили о поиске нового формата по урегулирование конфликта при непосредственном участии Соединённых Штатов.

Газета The Washington Post в конце мая со ссылкой на американских чиновников и сторонних экспертов сообщила, что администрация американского президента планирует перезапустить переговоры с Россией по мирному урегулированию в Донбассе. По данным издания, эту инициативу госсекретарь США Рекс Тиллерсон уже обсуждал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Позже сам Тиллерсон на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США заявил, что "очень возможно, правительства Украины и России могут прийти к приемлемому решению (конфликта в Донбассе — ред.) в какой-то структуре помимо минских договоренностей, но с учетом обозначенных в них целей".

В Киеве официально пока не комментируют, каким может быть новый формат. Глава МИД Украины Павел Климкин лишь намекнул, что у США есть "очень креативные решения" по формату участия в урегулировании конфликта.