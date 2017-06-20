Украинская оппозиция выступила против попыток Киева пересмотреть "Минск-2"

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости. Украинский "Оппозиционный блок" выступает категорически против попыток властей Украины пересмотреть минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил сопредседатель фракции партии в Верховной раде Юрий Бойко.
"Мы категорически против кулуарных попыток пересмотреть минские соглашения. Общество должно знать о решении, которое готовится. Мы требуем, чтобы парламент принимал непосредственное участие в разработке решений, касающихся жизни и безопасности украинских граждан", — сказал Бойко на заседании Рады во вторник.
В украинском МИД ранее заявляли, что действующий минский формат является необходимым инструментом для урегулирования ситуации, но отметили, что его возможности ограничены.
Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах также и в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). США не участвует в нем, но периодически этот вопрос поднимается. После избрания Дональда Трампа вновь заговорили о поиске нового формата по урегулирование конфликта при непосредственном участии Соединённых Штатов.
Позже сам Тиллерсон на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США заявил, что "очень возможно, правительства Украины и России могут прийти к приемлемому решению (конфликта в Донбассе — ред.) в какой-то структуре помимо минских договоренностей, но с учетом обозначенных в них целей".
В Киеве официально пока не комментируют, каким может быть новый формат. Глава МИД Украины Павел Климкин лишь намекнул, что у США есть "очень креативные решения" по формату участия в урегулировании конфликта.