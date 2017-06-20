Пострадавшему при взрыве в столице Абхазии ампутировали ногу

СУХУМ, 20 июн – РИА Новости. Пострадавшему при взрыве во дворе дома в Сухуме проведена операция по ампутации части ноги, передает во вторник агентство Sputnik Абхазия со ссылкой на заместителя главврача республиканской больницы Георгия Воуба.

МВД Абхазии в понедельник вечером сообщило о взрыве во дворе дома по улице Калмыкова в Сухуме, в результате которого пострадал один человек. Взрывной волной выбило стекла в двух пятиэтажных домах. Пострадавший был госпитализирован в республиканскую больницу с осколочными ранениями обеих ног. Как сообщили следователи, пока рано делать выводы относительно инцидента.

"Угрозы для жизни пациента нет, он поступил с взрывным ранением. Была сделана травматическая ампутация левой голени на уровне третей верхней. У пациента ожоги нижних конечностей площадью до 25% второй степени, а также травматический шок второй и третьей степени. Пациенту срочно была проведена операция, была проведена стабилизация костных фрагментов стержневым аппаратом", — заявил Воуба.

По его словам, пострадавшему была проведена противошоковая терапия, его состояние стабильное.

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