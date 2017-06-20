Пострадавшему при взрыве в столице Абхазии ампутировали ногу

СУХУМ, 20 июн – РИА Новости. Пострадавшему при взрыве во дворе дома в Сухуме проведена операция по ампутации части ноги, передает во вторник агентство Sputnik Абхазия со ссылкой на заместителя главврача республиканской больницы Георгия Воуба.
"Угрозы для жизни пациента нет, он поступил с взрывным ранением. Была сделана травматическая ампутация левой голени на уровне третей верхней. У пациента ожоги нижних конечностей площадью до 25% второй степени, а также травматический шок второй и третьей степени. Пациенту срочно была проведена операция, была проведена стабилизация костных фрагментов стержневым аппаратом", — заявил Воуба.
По его словам, пострадавшему была проведена противошоковая терапия, его состояние стабильное.